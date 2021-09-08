Семинар лучших практик по финансовой грамотности пройдет осенью в Чувашии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Регионы Приволжского федерального округа представят лучшие практики по финансовой грамотности населения на семинаре в Чувашии, который пройдет в регионе в октябре-ноябре. Об этом в среду сообщил ТАСС в кулуарах Московского финансового форума глава республики Олег Николаев.

"По предварительной договоренности со специалистами НИФИ Минфина России в октябре-ноябре 2021 года в Чувашии состоится Межрегиональный семинар "Региональные практики ПФО в сфере финансовой грамотности", - сказал собеседник агентства.

По словам Николаева, в республике порядка 85% учащихся средних и высших учебных заведений и около 50% студентов средне-специальных учебных заведений охвачены мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения. Он также добавил, что в общей сложности в регионе 56% населения ведут семейный бюджет.

Глава республики пояснил, что важным является вопрос борьбы с киберпреступностью. Так, за первое полугодие 2021 года количество преступлений, совершенных бесконтактным способом на территории Чувашии, возросло на 3,6% - до 1 909, а ущерб, причиненный жителям региона, вырос на 55% и составил 172 млн рублей. "Самая главная цель - дать знания людям, как уверенно плыть в финансовом мире, использовать новые, в том числе цифровые инструменты, таким образом, чтобы они приносили пользу и, конечно же, чтобы это было безопасно для людей", - подчеркнул Николаев.

Московский финансовый форум проходит с 2016 года, на его площадке обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства России. Ключевая тема МФФ-2021 - "Российская экономика: устойчивое развитие в условиях "новой нормальности".