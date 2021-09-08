Ульяновская область получит инфраструктурный кредит в 2,6 млрд рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство России определило лимит инфраструктурного бюджетного кредита для Ульяновской области в размере 2,6 млрд рублей. Об этом сообщила в среду ТАСС на V Московском финансовом форуме исполняющая обязанности министра финансов региона Наталья Брюханова.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.

"На субъект 2,664 млрд рублей было выделено [в качестве лимита по инфраструктурным кредитам]", - сказала Брюханова.

Она также уточнила, что в ноябре 2021 года планируется размещение облигационного займа в размере 3 млрд рублей.

В июле заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24" сообщал, что правительство России окончательно утвердило правила предоставления инфраструктурных кредитов регионам. Он уточнял, что в число восьми регионов, которые успели подготовить и представить свои проекты, входят Челябинская, Саратовская, Нижегородская, Свердловская, Курганская, Тюменская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Московский финансовый форум проходит с 2016 года, на его площадке обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства России. Ключевая тема МФФ-2021 - "Российская экономика: устойчивое развитие в условиях "новой нормальности".