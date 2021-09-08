Когда кризис миновал. Почему правительственные финансисты излучают оптимизм

Как отметил Мишустин, поступление доходов бюджет уже существенно выросло. "К концу августа их объем примерно на треть превысил показатель на ту же дату прошлого года", - сказал глава кабмина. Это позволяет правительству двигаться дальше и решать масштабные стратегические задачи.

Конечно, само влияние коронавируса еще никуда не делось. "В дальнейшем, конечно, придется учитывать фактор коронавируса, о победе над ним говорить пока рано - за жизни и здоровье наших граждан мы по-прежнему будем бороться", - отметил Мишустин. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, рецепт успешной борьбы состоит в компромиссных решениях: в отличие от многих стран, у нас принят щадящий режим ограничительных мер, которые позволили на 90% свободно работать экономике.

Практически весь текущий год базой для рассуждений об экономической политике является то, что кризис, вызванный непосредственно пандемией и вынужденными локдаунами, уже пройден - по крайней мере в России. Как напомнил на пленарном заседании форума премьер-министр РФ Михаил Мишустин, властям удалось сконцентрировать ресурсы для борьбы с распространением ковида и обеспечить сбалансированность бюджета. Переломный момент, по его словам, наступил еще в феврале этого года, а формальная точка пройдена в июне. "Наша экономика восстановилась уже в июне - объем валового внутреннего продукта достиг допандемического уровня", - отметил Мишустин. В частности, рост валового внутреннего продукта (ВВП) России за первое полугодие 2021 года составил, по предварительным данным Росстата, 4,8%.

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пятый Московский финансовый форум прошел камерно в среду в "Манеже", но традиционно собрал ведущих российских финансистов и экономистов, в том числе возглавляющих министерства и ведомства так называемого экономического блока. Одно из главных их достижений - бюджет будущих трех лет верстается профицитный, при этом меры поддержки населения и бизнеса расширяются. Впрочем, о балансе государственного и частного в экономике все же спорили.

Цели и приоритеты уже давно обозначены президентом России - поддержка людей. В этом году дополнительную помощь получили или еще получат родители школьников (10 тыс. рублей), все российские пенсионеры (10 тыс. рублей) и военнослужащие (15 тыс. рублей). Впрочем, как отметил Мишустин, такая поддержка перерастет в программу, в частности, на базе так называемого социального казначейства. Ранее уже сообщалось, что в готовящийся трехлетний бюджет заложено около 2 трлн рублей ежегодно на предоставление россиянам социальных выплат.

Непосредственно на человека направлены и национальные цели развития. Мишустин на форуме заявил, что правительство сконцентрировало на достижение национальных целей развития, по предварительным расчетам, ежегодно около 13 трлн рублей. "Вся наша дальнейшая работа будет построена вокруг человека, его семьи, обеспечения их благополучия, повышения качества жизни, защиты здоровья, создания комфортной среды для жизни", - подчеркнул он.

Кто оплатит

В том, что обеспечить расходы получится, участники форума не сомневались. Большинство из них непосредственно участвуют в подготовке бюджета и, как стало известно, фактически работа над ним уже вышла на финальную стадию. Как добавил названный премьер-министром "хранителем макроэкономической стабильности" министр финансов Антон Силуанов, деньги в российском бюджете есть, но их нужно потратить эффективно. Так, в бюджете на 2022 год запланирован профицит в 1% ВВП, в 2023 году профицит составит 0,3% ВВП. Фактически "нулевым" будет бюджет и в текущем году, а дополнительные доходы в размере около 1,7 трлн рублей уже решено направить на дополнительную поддержку граждан и меры по стимулированию экономики.

Рост доходов даже позволяет сокращать заимствования. Заместитель министра финансов Тимур Максимов отметил, что Минфин РФ не планирует увеличения в следующем году программы заимствований, придерживаясь принципа их сокращения на фоне роста дополнительных доходов в бюджет. В текущем году Минфин уже сокращал программу почти на 900 млрд рублей, до ожидаемых по итогам года 2,8 трлн рублей, и этот уровень планирует сохранить в 2022 году. Хотя, как признал Силуанов, итоговые цифры бюджета будут зависеть от конъюнктурных доходов от экспорта нефти и прогнозов стоимости сырья.

Это значительно отличает российский подход, от принятого в ряде западных стран. Как отметил помощник президента РФ Максим Орешкин, США, которые два года подряд имеют дефицит бюджета 15% ВВП, скорее всего, переборщили с размером стимулов экономики, разогнав в результате глобальную волну инфляции. В ошибочности такого подхода уверен и Силуанов. Он добавил, что Китай, нарастив в пандемию свой бюджет менее чем на 3%, получил рост экономики в 5,5%. Напротив, Канада, увеличившая бюджетные траты в 1,5 раза, столкнулась со снижением экономического роста и инфляцией.

Сдержать инфляцию

Но глобальная инфляция давит и на Россию. В условиях открытой российской экономики, как отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, сдержать ее затруднительно. По его словам, правительство понимает долгосрочные последствия административной борьбы с ней, а поэтому фокусом мер сдерживания являются экономические механизмы регулирования, в частности сглаживание пиков за счет демпферов и пошлин, а также стимулирование инвестиций. Также правительство работает над созданием постоянно действующего механизма компенсаций из бюджета пикового роста цен.

Как добавил Силуанов, такой механизм должен быть в первую очередь направлен на то, чтобы сгладить инфляцию для населения.

Не все поделились

Наполнить такой механизм необходимыми средствами можно путем перераспределения сырьевой ренты. Эту тему уже не раз поднимал и первый вице-премьер Андрей Белоусов, и Минфин. Для металлургических компаний это уже вылилось в введение экспортной пошлины в 15% на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. Как напомнил Силуанов, благодаря скачку цен экспортеры получили существенные дополнительные доходы, но предпочли направлять их в дивиденды, а не на инвестиции в производство. Он признал, что благодаря росту прибыли таких компаний и государство получило около 700 млрд рублей допдоходов, которые направлены на поддержку населения. Но проблема, по его словам, именно в том, что рентные доходы не реинвестируются в страну, так как компании либо не имеют компетенций для инвестиций в другие отрасли, либо не имеют стимулов, ведь "у меня и так хорошие прибыли".

Вступиться за частный сектор взялся глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. "Нам нужно сократить государственный сектор, дать больше свободы частному сектору. Я думаю, это как раз фактор, влияющий на объем частных инвестиций", - отметил он. Кудрин отметил, что компаниям выгодно инвестировать, потому что они на этом заработают, а значит отсутствие инвестиций говорит о недостаточно хорошем инвестиционном климате. Впрочем, по мнению Силуанова, мировая тенденция в том, что чистого бизнеса без госучастия в экономике сегодня уже не получается. И даже для развития самых перспективных секторов государство должно помогать и создавать определенные преференции.

Практический подход

С практической точки зрения спорщикам ответил Сергей Собянин. По его мнению, с изменением структуры мировой экономики, основные инвестиции идут уже не в промышленность, а в сферу услуг, в первую очередь в городах, где создается концентрированное потребление. "Для этого нужно укрупнение регионов, концентрация населения, развитие больших городов, без этого дальше никаких инвестиций мы не получим", - сказал он. Согласились с его мнением и участвовавшие в форуме губернаторы.

О форуме

Московский финансовый форум проходит с 2016 года, на его площадке обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства России. Ключевая тема МФФ-2021 - "Российская экономика: устойчивое развитие в условиях "новой нормальности".