В Москве открывается Столыпин-форум, посвященный адаптации экономики РФ после ковида

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Четвертый Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" пройдет 9-10 сентября на площадке Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

"В 2021 году участие в форуме примут более 200 российских и зарубежных спикеров, среди которых бизнес-омбудсмен Борис Титов, предприниматель Олег Дерипаска, бывший вице-премьер РФ, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, первый замгенпрокурора России Александр Буксман, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова, общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова и другие", - сказали в пресс-службе.

В числе иностранных спикеров и экспертов международного уровня на форуме представлены бывшие премьер-министры Франции и Швеции Франсуа Фийон и Йон Фредрик Райнфельдт, консультант Всемирного экономического форума Крис Скиннер.

Центральным мероприятием первого дня станет пленарная дискуссия "Мировая экономика. Постковидный синдром". Во второй день ключевой дискуссией будет "Экономика России. В ожидании роста". Помимо этого, для участников, экспертов и журналистов в течение двух дней будут открыты различные секции.

"Мы запустили целый цикл исследований, многие из которых будут "подсвечены" на форуме, - рассказал исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. - Это вопросы доступности капитала, денежно-кредитной политики, транспортной доступности регионов, криптовалюты, включая государственные криптоденьги. Среди прочих тем - малая промышленность, экономика "простых вещей". Обсудим возможные изменения в налоговой системе, чтобы она стала одновременно и более гибкой, и более предсказуемой. Есть способ повысить собираемость налогов, не повышая среднего уровня их ставок".

Как отметил Титов, главное отличие Столыпин-форума в том, что это не форум государства и не его выставочная площадка. "Поэтому мы всегда стараемся придерживаться разнообразия в точках зрения, представлять позицию бизнеса и вести серьезный, иногда жесткий диалог", - сказал бизнес-омбудсмен РФ, слова которого привела пресс-служба.

Об организаторах

Организаторами IV Столыпин-форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО.

ТАСС является информационным партнером мероприятия.