Парк "Хабаровских авиалиний" пополнился тремя вертолетами

ХАБАРОВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края пополнили парк региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии" тремя вертолетами. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Вернули три вертолета Ми-8МТВ их владельцу - "Хабаровским авиалиниям". Теперь они смогут эксплуатироваться у нас в регионе - для регулярных рейсов в северные районы, в качестве бортов санавиации, при организации чартерных перевозок персонала горнорудных компаний", - написал Дегтярев.

Он добавил, что до прошлого года эти машины находились в аренде в другом субъекте России. Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства края, вертолеты были переданы в собственность авиакомпании Utair еще в 1999 году.

Хабаровский край имеет очень протяженную территорию, северная часть региона особенно труднодоступна из-за слаборазвитой транспортной инфраструктуры. Авиаперевозки выполняются в том числе на тех маршрутах, где воздушный транспорт не имеет альтернативы. Суда преодолевают расстояние от 125 до 1 360 км.

Краевая авиакомпания "Хабаровские авиалинии" осуществляет регулярные рейсы на самолетах Ан-24, Л-410 из Хабаровска в Охотск, Аян, Нелькан, Чумикан, Херпучи, Советскую Гавань, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Богородское, Чегдомын. Для сообщения с рядом небольших поселений привлекают вертолеты.