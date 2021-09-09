Мишустин поприветствовал участников форума социальных инноваций регионов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Форум социальных инноваций регионов способствует улучшению качества жизни миллионов граждан России, отметил премьер-министр Михаил Мишустин в приветствии участникам мероприятия. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

"Это отличная площадка для содержательных дискуссий, обмена опытом, демонстрации инновационных технологий, социальных проектов регионов нашей большой страны <...> Уверен, что форум даст новый импульс развитию социальной сферы российских регионов, а значит - улучшению качества жизни миллионов наших граждан", - говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил, что благодаря форуму были приняты важные законодательные акты, а также реализованы интересные инициативы, такие как программа социального контракта, франчайзинг, развитие некоммерческого социального сектора. Он также указал на важность того, что обсуждение глобальных вызовов и перспектив развития социальной сферы после пандемии станет центральной темой на форуме.

Мишустин подчеркнул, что Россия представляет собой социальное государство, где главными являются достойная жизнь граждан и их свободное развитие. "На решение важнейших социальных задач направлены усилия органов власти, бизнеса, институтов развития и общественных организаций. Правительство ведет активную работу по цифровой трансформации социальной сферы. Новая платформа, единый контакт-центр позволят оперативно, удобно и адресно предоставлять социальную помощь, консультировать по мерам поддержки, оформлять документы, получать пенсии и пособия", - добавил Мишустин, отметив, что государственно-частное партнерство обосновано является одним из перспективных механизмов.

Премьер-министр пожелал участникам форума продуктивной работы, плодотворных дискуссий, деловых контактов и всего наилучшего.

Форум социальных инноваций регионов пройдет с 9 по 11 сентября в Москве. В его программе более 40 лекций и дискуссий со спикерами из 13 стран мира.