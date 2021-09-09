На Ямале налоговые поступления от туркластера в бюджет составят 20 млрд рублей

ТАСС, 9 сентября. Создание туристического комплекса на Полярном Урале в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) позволит привлечь в бюджеты всех уровней более 20 млрд рублей налоговых поступлений и организовать свыше 1,7 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства по итогам встречи министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.

"Помимо научной станции там создается туристический кластер, который включен в Стратегию развития Арктической зоны России. Проект включает в себя создание горнолыжного комплекса, сети отелей разного класса, объектов общепита, досуга и развлечений, а также необходимой транспортной инфраструктуры. <...> Реализация проекта даст более 20 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, позволит создать более 1 700 рабочих мест на этапе строительства и столько же - на этапе эксплуатации", - говорится в сообщении.

В состав кластера также войдут природный комплекс Харбейский, этностойбище "Земля Надежды", уникальные природные объекты, например, озера Большое Щучье и Хадатаеганлор.

Для создания туристического комплекса может быть применен механизм арктической концессии, целью которого является ускоренное создание инженерной и социальной инфраструктуры. Соответствующее предложение на встрече с Артюховым высказал глава Минвостокразвития. "К созданию объектов туристического кластера мы будем привлекать инвесторов. Механизм государственно-частного партнерства успешно используется в нашем регионе, вы знаете, что по концессии построен Пуровский мост, сейчас ведется модернизация аэропорта в Новом Уренгое", - цитирует пресс-служба главу ЯНАО.

Ранее сообщалось, что туристический комплекс будет условно разделен на нижний и верхний кластеры: в первом - горнолыжные трассы и подъемники, во втором - гостиничный комплекс, объекты общественного питания и досуга. Турпоток ко второму году работы комплекса должен дойти до отметки в более 100 тыс. человек. В будущем этот инфраструктурный проект станет одним из ключевых в создании туристической привлекательности Полярного Урала, что в совокупности с реконструкцией аэропорта в Салехарде, по ожиданиям властей, привлечет как российских, так и иностранных путешественников.