FT: лоукостер EasyJet отклонил предложение о поглощении от неназванного покупателя

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Британская бюджетная авиакомпания EasyJet отклонила предложение о поглощении от неназванного покупателя, и вместо этого произведет дополнительный выпуск ценных бумаг среди акционеров на £1,2 млрд ($1,7 млрд). Об этом сообщила в четверг газета Financial Times.

Со ссылкой на авиаперевозчика издание сообщает, что сделанное предложение было "в высшей степени обусловлено передачей всех акций", сама компания была недооценена, а покупатель не рассматривал предложения.

Как отмечается в статье, помимо выпуска акций для распределения среди акционеров, лоукостер договорился о выделении банками возобновляемого кредита в размере $400 млн. По задумкам авиакомпании, привлеченные средства помогут ей улучшить свой баланс, инвестировать в развитие проектов в ключевых для себя рынках Западной Европы и дать толчок подразделению компании, предоставляющей полные турпакеты.

Financial Times уточняет, что EasyJet потерял более £2 млрд ($2,8 млрд) из-за пандемии коронавируса, а в ноябре 2020 года впервые отчитался об убытке в своей 25-летней истории. Он составил £835 млн ($1,1 млрд). Несмотря на оживление рынка, компания признает, что объемы перевозок еще далеки от допандемийного уровня. С июля по сентябрь EasyJet планирует осуществить 60% от количества рейсов 2019 года. Тогда услугами компании, одного из крупнейших авиаперевозчиков Европы, воспользовались 96 млн пассажиров.

ТАСС не располагает оперативным комментарием EasyJet.