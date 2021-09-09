Рынок такси в Москве в 2021 году полностью восстановился после пандемии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Рынок такси в Москве полностью восстановился после пандемии коронавируса, пассажиропоток в сутки превысил уровень 2020 года. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

"В пандемию был спад по заказам, спад по поездкам, по количеству работающих водителей, но сегодня полностью восстановились после ограничений, после пандемии", - сказал Пронин в ходе IX Международного Евразийского форума "Такси". В презентации к его выступлению отмечается, что пассажиропоток такси в сутки превысил уровень 2020 года.

Пронин добавил, что ежедневно услугами такси пользуются более 1 млн жителей столицы. Средний чек за поездку в такси в Москве составляет 432 рубля. Средний возраст транспортного средства - 2,7 года.

По его словам, всего в московской агломерации более 145 тыс. легковых такси, 36 тыс. из них выходят на линию в Москве, а также 45 тыс. из них - в Подмосковье.

IX Международный Евразийский форум "Такси" проходит 9-10 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве. На его площадке ожидается более 1,5 тыс. участников из 70 регионов России. Мероприятие проходит при поддержке правительства Москвы и Минтранса РФ.