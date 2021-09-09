Хайнань впервые перерегистрировал и отремонтировал импортный самолет

ХАЙКОУ /Китай/, 9 сентября. /ТАСС/. Хайнаньский порт свободной торговли впервые обеспечил перерегистрацию, технический осмотр, ремонт и покраску авиалайнера, приобретенного за границей. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, весь спектр работ курировало дочернее подразделение "Хайнаньских авиалиний" - компания HNA Aviation Technic, которая имеет современные ремонтные цеха на территории "Нового района "Цзяндун". На корпус самолета, принадлежащего китайскому авиаперевозчику Joy Air, нанесена надпись "14-е Всекитайские игры" с символикой. Это спортивное мероприятие пройдет с 15 по 27 сентября в провинции Шэньси на северо-западе КНР.

Как уточнила "Хайнань жибао", HNA Aviation Technic инспектирует и ремонтирует воздушные суда на основании лицензий, выданных Управлением гражданской авиации КНР и Федеральным авиационным управлением США. "При проведении технического осмотра и покраски самолета, принадлежащего компании Joy Air, было обеспечено высокое качество работ", - сообщило подразделение "Хайнаньских авиалиний". Как полагает руководство компании, формирование на острове сегмента рынка по обслуживанию китайских и иностранных авиалайнеров ускорит развитие свободного порта.

В июне 2018 года власти объявили о создании около аэропорта Мэйлань (административный центр провинции город Хайкоу) инновационной зоны "Новый район "Цзяндун". Это особый индустриальный комплекс, площадь которого превышает 298 кв. км, он играет важную роль в формировании Хайнаньского порта свободной торговли. Расположенный там авиационный индустриальный парк - это один из ключевых стратегических объектов. Ожидается, что он позволит создать дополнительно свыше 100 тыс. рабочих мест.