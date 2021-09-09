СМИ: ЦБ Афганистана заморозил банковские счета бывших министров

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Центральный банк (ЦБ) Афганистана заморозил счета бывших членов парламента, министров и других чиновников. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в захватившем власть в стране радикальном движении "Талибан" (запрещено в РФ).

Причины такого решения главного банка страны телеканал не приводит.

Вместе с тем назначенный талибами премьер Мохаммад Хасан призвал в среду чиновников бывших властей вернуться в Афганистан, чтобы "внести свой вклад в обеспечение безопасности и благосостояния [страны]".

Кроме того, в среду один из представителей движения снова призвал руководство США предоставить новым властям страны доступ к замороженным американской стороной афганским госрезервам в размере около $10 млрд. Ранее с аналогичной просьбой к США обращался ЦБ Афганистана, однако, по информации агентства Reuters, американцы отказались предоставить талибам доступ к средствам.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Во вторник представитель "Талибана" Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского правительства, куда вошли только члены движения. Радикалы подчеркнули, что нынешний состав кабинета министров является временным.