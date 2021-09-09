Минэнерго предложило сократить период планирования на отборах мощности до трех лет

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ разработало проект постановления правительства РФ, согласно которому срок, на который проводятся конкурентные отборы мощности (КОМ), может быть уменьшен с шести до трех лет. Соответствующий документ опубликован в четверг на портале проектов нормативных актов.

"В целях совершенствования рынка мощности предлагается уменьшить горизонт планирования при проведении конкурентного отбора мощности с 6 до 3 лет, что обеспечит гибкость планирования и более точный учет принимаемых инвестиционных решений в электроэнергетике", - говорится в документе.

Ведомство также планирует рассмотреть предложения по совершенствованию порядка определения объемов спроса и предложения на мощность, а также рассмотреть вопрос о расширении ответственности энергопотребителей при планировании собственной нагрузки. Наряду с этим, Минэнерго может принять отдельные меры для повышения конкурентных преимуществ ТЭЦ при проведении конкурсных отборов модернизации мощностей и ускоренного перевода генерирующего оборудования с паросилового на парогазовый цикл производства.

"Для анализа, общественного обсуждения и формирования предложений, обозначенных выше, целесообразно перенести на 2024 год сроки проведения конкурентного отбора мощности на 2027 год и отбор проектов модернизации тепловых электростанций на 2028 год. Для этих целей проект предусмотрит внесение соответствующих изменений в правила оптового рынка электрической энергии и мощности", - уточняется в проекте.

В феврале 2021 года были подведены итоги конкурентного отбора мощности на 2026 год, согласно которым мощность в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) выросла на 0,9%, а во второй (Сибирь) - снизилась на 1,3%.