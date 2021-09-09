Экспорт пшеницы из России за январь - июль снизился на 5,8%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Экспорт пшеницы и меслина из России по итогам января - июля 2021 г. снизился по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 5,8%, до 14 млн 97 тыс. тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В денежном выражении этот показатель вырос на 12,9% и составил $3 млрд 591,6 млн.

При этом в июле экспорт пшеницы в натуральном выражении снизился на 17,3% по сравнению с июнем, до 1 млн 843,5 тыс. тонн, в денежном выражении - до $452,2 млн (снижение на 20,7%).

По данным ФТС, экспорт растительного масла из РФ в январе - июле 2021 г. возрос на 43,3% в денежном выражении и достиг $2 млрд 429,7 млн. В натуральном выражении этот показатель составил 1 млн 930,9 тыс. тонн (-19,5%).

Экспорт свежей и мороженой рыбы за семь месяцев текущего года снизился на 14,7%, до $1 млрд 348,7 млн. В натуральном выражении этот показатель составил 807,2 тыс. тонн, что на 18% меньше по сравнению с показателем января - июля 2020 г.