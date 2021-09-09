Экспорт водорода из России может достигнуть 50 млн тонн к 2050 году

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский экспорт водорода может составить от 2 до 12 млн тонн к 2035 году, а к 2050 году может достигнуть объемов от 15 до 50 млн тонн. Об этом заявил глава "Российского энергетического агентства" при Минэнерго России Алексей Кулапин, выступая на сессии "Глобальный тренды декарбонизации: место водорода и точки роста для России" в ходе международной водородной конференции.

"Мы прогнозируем, что к 2035 году российский экспорт водорода может достигнуть от 2 до 12 млн тонн. К 2050 году - от 15 до 50 млн тонн в год в зависимости от того, как будет расти спрос на мировом рынке водорода, как будет развиваться инфраструктура и готовность отечественных компаний производить и экспортировать такие объемы", - сказал он.

При этом РЭА ожидает, что экспортный потенциал России может достичь верхней планки прогнозов, добавил Кулапин. "Нам дает такую возможность географическое расположение нашей страны, мы расположены между двумя ключевыми рынками сбыта - Европа и Азия. И мы обладаем большими запасами природного газа, это производство "голубого" водорода", - пояснил он.

Кроме того, глава РЭА отметил, что Россия обладает мощной научно-производственной базой в области водорода. "Именно наличие научных и технологических заделов дает нашей стране возможность выхода на мировой рынок технологий водородной энергетики", - резюмировал Кулапин.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме в июне вице-премьер Александр Новак говорил, что правительство ставит перед собой несколько задач в области развития водородной энергетики. Одной из них вице-премьер назвал создание производства водорода, ориентированного на экспорт. По его словам, Россия могла бы занять около 20% на мировых рынках. Кроме того, кабмин считает важным разработать и вывести на отечественный рынок передовые водородные технологии, отмечал тогда Новак.