Россия перенаправила экспорт рыбной продукции из КНР в Корею, Японию и ЕС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российским предприятиям, удалось перенаправить рыбную продукцию, традиционно направляемую в Китай, в Южную Корею, Японию и страны Евросоюза. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в рамках IV Международного рыбопромышленного форума.

"Ограничения со стороны Китая подтолкнули нас к поиску новых рынков сбыта. В частности, значительные объемы были перенаправлены в Южную Корею, Японию и страны Евросоюза. Кроме того, отечественная рыба и рыбная продукция теперь поставляются в Мавританию и Новую Зеландию", - сказал он.

При этом продолжается диалог с китайскими партнерами, отметил министр. "Российская сторона предложила дополнительные меры для снижения рисков распространения коронавируса", - сказал он.

Патрушев также сообщил, что за последние четыре года для российской рыбной продукции открыто 20 рынков по 23 видам продукции и эта работа продолжается.

О развитии отрасли

Глава Минсельхоза отметил, что комплексному развитию отрасли способствует совершенствование мер господдержки. "Для наращивания объемов добычи со следующего года рыбакам, осуществляющим промысел в отдаленных районах, планируем предоставлять субсидии на приобретение топлива. Также подготовлен проект изменений в Налоговый кодекс, стимулирующих производство продукции с высокой добавленной стоимостью. А для поддержки сбыта принято решение о субсидировании внутренних перевозок рыбы и рыбной продукции с Дальнего Востока", - рассказал Патрушев.

Среди главных ориентиров устойчивого развития рыбного хозяйства министр назвал обновление производственных мощностей, в том числе флота. Это позволит улучшить условия труда и создать рабочие места, что в целом будет способствовать повышению качества жизни в регионах - особенно тех, где рыбохозяйственный комплекс входит в число ключевых направлений, добавил он.

Основным инструментом здесь является стимулирование инвестиционной активности, указал Патрушев. На данный момент в рамках механизма квот уже построено 5 современных судов, еще 33 - на подходе. Всего же, по экспертной оценке, будет обновлено 40% мощностей добывающего флота в Дальневосточном бассейне и 80% - в Северном, отметил министр.

Второй ориентир касается вопросов экологии и связан, в первую очередь, с развитием аквакультуры. По словам Патрушева, эта сфера имеет мощнейший потенциал для укрепления позиций России в производстве органической продукции. Третий приоритет - развитие отраслевой науки, что особенно важно в условиях общемировой климатической повестки. Министр подчеркнул, что, адаптируясь к новым условиям, основная задача отрасли - продолжить укрепление результатов рыбохозяйственного комплекса.

О форуме

IV Международный рыбопромышленный форум является крупнейшим отраслевым мероприятием. Он проходит на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" и продлится до 10 сентября. В нем принимают участие более 350 российских и зарубежных компаний. Главная тема деловой программы - пути развития отрасли в условиях пандемии. Участники форума обсуждают вопросы, касающиеся рыбной отрасли: от вылова, переработки морепродуктов и доставки улова конечному потребителю до судостроения и ремонта, финансовых и страховых услуг и научного сопровождения. ТАСС выступает официальным информационным партнером мероприятия.