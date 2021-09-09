Вылов водных биоресурсов в России к 2030 году вырастет до 5,4 млн тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство рассчитывает на увеличение вылова водных биоресурсов в РФ к 2030 году до 5,4 млн тонн. Об этом в ходе IV Международного рыбопромышленного форума сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"В этом году удастся выловить 5 млн тонн. В целом, конечно, наша задача к 2030 году прийти к объему вылова 5,4 млн тонн", - сказал он.

Шестаков отметил, что, по оценке ФАО, в России, как прогнозируется, к 2030 году будет наибольшая динамика прироста вылова по сравнению со всеми другими странами. Он также отметил рост экспортных поставок рыбной продукции из России. В частности, по его словам, в 2021 году экспорт такой продукции в Японию вырос вдвое, в Нидерланды - на 12%, в Нигерию - практически с нуля до 22 тыс. тонн.

"Ведется работа по открытию новых рынков сбыта. В этом году среди наших импортеров появились Индия, Бенин, Гана, Кот-д’Ивуар, Панама и еще ряд государств. Говорить о каких-то больших объемах поставок пока преждевременно, но это говорит о том, что мы расширяем географию нашим поставок тем самым добиваясь диверсификации рынков", - сказал глава ведомства.

Шестаков добавил, что увеличивается и доля перерабатываемой рыбной продукции. "Планируем, что к 2030 году мы сможем увеличить объем переработки с 25% до 80%", - сообщил он.

О форуме

IV Международный рыбопромышленный форум является крупнейшим отраслевым мероприятием. Он проходит на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" и продлится до 10 сентября. В нем принимают участие более 350 российских и зарубежных компаний. Главная тема деловой программы-пути развития отрасли в условиях пандемии. Участники форума обсуждают вопросы, касающиеся рыбной отрасли: от вылова, переработки морепродуктов и доставки улова конечному потребителю до судостроения и ремонта, финансовых и страховых услуг и научного сопровождения.

ТАСС выступает официальным информационным партнером мероприятия.