В ЦРПТ сообщили об успешном старте второго этапа маркировки молочной продукции

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Старт второго этапа маркировки молочной продукции в России с 1 сентября прошел успешно. По итогам первой недели, к "Честному знаку" подключено 97% компаний и 94% индивидуальных предпринимателей, работающих с молочной продукцией длительного хранения, сообщила в четверг пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором системы маркировки.

"Старт второго этапа маркировки прошел успешно. Среди компаний по итогам первой недели лидерами по выпуску "молочки" с кодами маркировки стали столичный "Вимм-Билль-Данн", удмуртский "Милком", рязанский агромолкомбинат "Рязанский", а также подмосковные Ehrmann и Campina", - цитирует пресс-служба руководителя товарной группы "Молоко" ЦРПТ Алексея Сидорова.

Он уточнил, что в первую пятерку регионов по выпуску промаркированной продукции входят Москва, Удмуртия, Московская, Белгородская и Воронежская области. В настоящее время, по словам Сидорова, система маркировки товаров справляется с нагрузкой, практически все документы обрабатываются менее чем за одну минуту.

К обязательной маркировке сыров и мороженого в России приступили 1 июня 2021 года. С 1 сентября начался второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток начнется в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток - летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки.