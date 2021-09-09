ЦБ выпустит в обращение памятную серебряную монету, посвященную Достоевскому

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Банк России 10 сентября 2021 года выпустит в обращение памятную серебряную монету "Писатель Ф. М. Достоевский, к 200-летию со дня рождения (11.11.1821)" номиналом 2 рубля. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение писателя Достоевского, свечи и книги на фоне выполненных в технике лазерного матирования вида Санкт-Петербурга и рукописного текста. Внизу - подпись писателя и годы жизни в две строки.

На лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", дата: "2021 г.", номинал монеты, а также обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

Масса драгоценного металла в чистоте в выпускаемых в обращение монетах составляет для номинала 2 рубля - 15,55 г, проба - 925. Тираж монет составит 3 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.