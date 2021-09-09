Путин: открытие завода Hyundai станет вкладом в укрепление экономики СЗФО

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям церемонии открытия завода по производству автомобильных двигателей "Хендэ виа рус" (входит в автоконцерн Hyundai), отметив важность такого события в вопросах укрепления экономики Северо-Западного федерального округа. Телеграмма главы государства опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Это знаменательное событие убедительно свидетельствует о международной привлекательности и перспективности российского рынка, о том, что наша страна заинтересована в честном и взаимовыгодном сотрудничестве с иностранными компаниями, а "Хендэ" остается активным партнером в деле продвижения автомобильного кластера в Санкт-Петербурге, продолжает последовательно выполнять обязательства по расширению и локализации производства в России", - говорится в послании президента.

"Уверен, что значительный индустриальный, технологический потенциал нового предприятия, созданные здесь современные рабочие места будут способствовать активному развитию Сестрорецка и Санкт-Петербурга и, конечно, станут заметным вкладом в укрепление экономики всего Северо-Западного федерального округа России", - отмечает Путин.

Строительство завода началось летом 2020 года. Прямые инвестиции в проект составили 13,1 млрд рублей, создано более 500 рабочих мест.

Как ранее отмечалось в презентации инвестиционного проекта, "Хендэ виа рус" планирует продать 40 тыс. своих двигателей в России уже в 2021 году, а в 2022-2023 годах реализовывать по 231-233 тыс. агрегатов, доведя долю экспорта до 26%. Отгружать продукцию планируется во Вьетнам, Китай, Казахстан и другие регионы. Двигатели будут производить для следующих моделей Hyundai: Creta, Solaris, Rio и ряда других.