Болсонару заявил, что Бразилия заинтересована в диверсификации экспорта в Россию

САНТА-РОЗА /Бразилия/, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство Бразилии заинтересовано в диверсификации экспорта продукции своей страны в Россию. Об этом заявил в четверг президент южноамериканской республики Жаир Болсонару.

"Наши отношения с Россией отличаются большим размахом и, как и с другими странами БРИКС, носят характер стратегического партнерства. [Для нас характерны] великолепные политические отношения, важное сотрудничество в научно- технологической сфере и торгово-экономической области, в основном в сельскохозяйственной отрасли. Мы заинтересованы в диверсификации нашей экспортной повестки в соответствии с [потенциалом] наших экономик и на благо наших народов", - сказал политик, выступая на открытии XIII саммита объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).