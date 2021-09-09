Facebook запускает продажу умных очков

ТАСС, 9 сентября. Американская компания Facebook представила новую линейку умных очков, разработанную совместно с EssilorLuxottica и Ray-Ban. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе на сайте компании.

"Мы рады представить Ray-Ban Stories - умные очки, которые позволят вам по-новому снимать фото и видео, делиться впечатлениями, слушать музыку и совершать звонки" - указано в заявлении.

Стартовая цена очков - $299. Товар будет представлен в 20 различных дизайнах и доступен для приобретения онлайн, а также в магазинах на территории США, Австралии, Канады, Ирландии, Италии и Великобритании.

В очки встроены камеры с разрешением в пять мегапикселей, позволяющие делать фотографии и записывать видео длительностью до 30 секунд. Также прибор оснащен микрофоном и динамиком.

Синхронизация со специальным новым приложением Facebook View app позволяет отправлять отснятый материал напрямую в соцсети.