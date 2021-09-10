Регулятор разрешил радиостанциям Австралии вести переговоры с Google и Facebook

СИДНЕЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) предоставила ассоциации коммерческих радиостанций страны предварительное разрешение вести коллективные переговоры и заключать с компаниями Facebook и Google соглашения об оплате контента. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу заявлении регулятора.

В нем указано, что ACCC предварительно предоставляет разрешение членам ассоциации коммерческих радиостанций Австралии (Commercial Radio Australia, CRA), объединяющей более 260 местных радиовещателей, вести коллективные переговоры с Facebook и Google и согласовывать размер оплаты принадлежащего им контента. "Это разрешение дает CRA возможность запрашивать у Facebook и Google плату за новостной контент своих участников и, кроме того, позволяет членам ассоциации обсуждать и согласовывать друг с другом детали переговоров", - указал председатель ACCC Род Симс.

Также регулятор отметил, что получение обычного разрешения, которое будет действовать в течение 10 лет, даст местным медиа ряд конкурентных преимуществ, снизив операционные издержки каждого и укрепив общую переговорную позицию. "Это будет способствовать экономической устойчивости австралийских радиовещательных компаний", - подчеркнул Симс.

Разрешение, выданное ACCC, также обеспечит радиостанциям защиту от обвинений в нарушении антимонопольного законодательства и части положений местного закона о конкуренции и защите прав потребителей.

Летом 2020 года правительство Австралии заявило о намерении ввести кодекс ведения переговоров, который устранит дисбаланс на медиарынке страны и обяжет цифровые гиганты Google и Facebook оплачивать новостной контент, произведенный местными средствами массовой информации. Изначально платформы назвали новый законопроект несправедливым, однако затем Google, а после длительных переговоров и Facebook приняли его условия и начали заключать контракты с австралийскими СМИ, обязавшись оплачивать новостной контент, создаваемый ими. 26 февраля кодекс был одобрен парламентом Австралии и вступил в силу.