Москва увеличила экспорт готовой мясной продукции почти на 21% за полгода

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московские экспортеры за шесть месяцев поставили за рубеж готовой мясной продукции на $27,86 млн. Это на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Ранее зарубежные партнеры импортировали в основном мясо и субпродукты столичного производства, в первом полугодии выполнены поставки на $29,6 млн. Теперь отмечается увеличение спроса на готовые мясные изделия, в отчетном периоде экспортировано товаров на $27,86. Общий экспорт всей московской продукции из мяса составил $57,46 млн", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

В первом полугодии Москва экспортировала готовые мясные продукты в 18 стран. Основными импортерами стали страны ближнего зарубежья - Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан. Также столица поставляет товары на рынки дальнего зарубежья, среди которых Вьетнам, Молдова, Панама и Гонконг.

По данным центра поддержки и развития экспорта "Моспром", большая часть поставок готовой мясной продукции - примерно две трети - приходится на колбасные изделия. Спрос на такую продукцию с годами увеличивается. Так, в первой половине 2021 года ее экспортировали на $17,47 млн, за аналогичный период 2020 года - на $14,62 млн, а с января по июнь 2019 года этот показатель составлял $13,9 млн.

"Если говорить о других видах мясной продукции столичного производства, то хотелось бы выделить экспорт мяса и субпродуктов. В этой товарной категории наиболее значительный рост показала замороженная говядина, поставки которой выросли с $3,31 млн в первом полугодии 2019 года до $11,05 млн в аналогичном периоде 2021 года", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.