АСВ начнет выплаты вкладчикам самарского банка "Спутник" не позднее 24 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Выплаты вкладчикам самарского банка "Спутник", в котором приказами ЦБ РФ введены временная администрация и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов, начнутся не позднее 24 сентября. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на которое регулятор возложил функции временной администрации по управлению этой кредитной организацией.

КБ "Спутник" является участником системы обязательного страхования вкладов, и его вкладчики в соответствии с законодательством имеют право на получение страхового возмещения . Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 16 сентября.

По данным отчетности банка на 1 августа 2021 года, страховая ответственность АСВ предварительно оценивается в размере 530 млн руб.

Банк России возложил с 10 сентября 2021 года на АСВ функции временной администрации по управлению банком "Спутник" сроком на шесть месяцев и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца. По данным регулятора, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем к нему неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных видов операций.