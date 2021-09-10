"Группа ГАЗ" столкнулась с дефицитом автокомпонентов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Группа ГАЗ" две недели не получает определенные автокомпоненты, в которых используется радиоэлектроника, сообщил ТАСС официальный представитель группы. Компания не планирует вводить простои на производстве.

"Полупроводниковый кризис нас тоже затронул. Уже почти две недели ГАЗ не получает определенные компоненты, в которых используется радиоэлектроника", - заявил он.

Он пояснил, что компания искала решение, чтобы не приостанавливать конвейеры и после получения недостающей детали отдавать машину в рынок. "Автомобиль проходит производственную цепочку и остается на заводской площадке без недостающей детали, а когда комплектующие придут, мы вернем его в технологический процесс и завершим его производство", - добавил он.

Автопроизводитель выстроил наиболее оптимальные технологические потоки, просчитав их с помощью производственной системы "Группы ГАЗ".

Представитель компании уточнил, что это касается только поставок на коммерческий рынок. "Мы сформировали запас комплектующих для федеральной программы по школьным автобусам и машинам скорой помощи и выполним ее в намеченные сроки", - сказал он.

"Группа ГАЗ" является ведущим производителем и поставщиком автобусов в России. Компания выпускает полную линейку автобусов малого, среднего, большого и особо большого классов. Модельный ряд включает городские, пригородные, междугородные автобусы пассажировместимостью от 19 до 201 человек. Компания также является крупнейшим в России поставщиком школьных автобусов.