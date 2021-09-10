Московские аэропорты перешли на обновленную систему организации воздушного движения

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московские аэропорты перешли на работу с обновленной системой организации воздушного пространства, говорится в сообщении Росавиации. Новая структура воздушного пространства была введена в работу в декабре прошлого года (предыдущая не менялась с 1970-х годов), но она вызвала нарекания со стороны многих компаний, а в обновленной системе эти замечания учтены.

"9 сентября 2021 года филиал "Московский центр автоматизированного управления воздушным движением" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" осуществил II этап перехода на новую структуру воздушного пространства Московской и Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, - говорится в сообщении Росавиации. - II этап перехода на новую структуру воздушного пространства, а именно - корректировка элементов новой структуры, была совершена на основе предложений пользователей воздушного пространства, которые появились у эксплуатантов в ходе I этапа освоения новой структуры, введенной 3 декабря 2021 года".

В Росавиации отметили, что маршруты полетов воздушных судов, схемы вылетов и заходов на посадку в аэропортах стали более удобными для авиакомпаний. Повышена их экономическая эффективность для авиаперевозчиков. Проделана работа по снижению авиашума. Переход осуществлялся под наблюдением специалистов "НИТА" и "ВНИИРА", которые разрабатывали новую систему. В момент перехода в воздушном пространстве находились 24 самолета.

Ранее сегодня "Коммерсантъ" сообщил, что, в частности, в в аэропорту Шереметьево была изменена схема взлета и посадки самолетов.