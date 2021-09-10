Sual Partners продолжит отстаивать интересы миноритарных акционеров "Русала"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Инвесткомпания Sual Partners Виктора Вексельберга продолжит отстаивать интересы миноритарных акционеров "Русала", заявили ТАСС в пресс-службе второго крупнейшего акционера производителя алюминия, не уточнив конкретных действий. Ранее в пятницу "Русал" сообщил, что большинство голосов на собрании акционеров было подано против выплаты дивидендов за I полугодие 2021 года.

"ОК "Русал" обязана выполнять утвержденную дивидендную политику и имеет все возможности обеспечить минимальную дивидендную доходность своим акционерам. Sual Partners продолжит отстаивать интересы миноритарных акционеров ОК "Русал", - сказали в пресс-службе Sual Partners.

На внеочередном собрании акционеров "Русала" в четверг за невыплату дивидендов было подано 62,02% голосов, против невыплаты - 31,9163%. Голосование было проведено по требованию Sual Partners, которая владеет владеет 25,61% "Русала".

Ранее совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам компании не утверждать выплату дивидендов по итогам I полугодия 2021 года. В последний раз производитель выплачивал дивиденды в 2017 году.

Дивидендная политика "Русала" предполагает выплату дивидендов в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA компании (включая дивиденды, полученные от "Норильского никеля" за соответствующий период), при условии соблюдения кредитных соглашений и иных ковенант группы и финансовой ликвидности компании.

"Русал" владеет долей в 26,4% в "Норильском никеле".

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской.