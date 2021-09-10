Новые меры поддержки экспортеров ввели в Подмосковье

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московская область ввела две новые меры поддержки региональных экспортеров. Предприниматели смогут компенсировать затраты на логистику и сертификацию продукции в соответствии с требованиями иностранных потребителей, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"В Московской области вводятся две новых меры поддержки для экспортеров: компенсация затрат на логистику и компенсация затрат на сертификацию продукции", - говорится в сообщении.

Министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, слова которой представлены в материале, рассказала, что при экспорте продукции предприятия региона смогут компенсировать до 80% расходов на транспортно-логистические услуги. "Лимит финансирования на одного субъекта составит не более 5 млн рублей в год и не более 10% от стоимости экспортируемой продукции", - отметила Зиновьева.

По ее словам, в рамках второй меры поддержки по компенсации затрат на сертификацию продукции в соответствии с требованиями иностранных потребителей малые и средние предприятия региона смогут компенсировать до 80% затрат, остальные субъекты предпринимательства - до 50%.

"Мы ожидаем, что возмещением затрат на транспортные услуги при осуществлении международных перевозок смогут воспользоваться порядка 500 региональных предприятий. Еще около 150 компаний смогут получить компенсацию затрат на сертификацию продукции в соответствии с требованиями иностранных контрагентов. Ожидаемый эффект от мер поддержки - рост регионального экспорта на $170 млн в год", - добавила Зиновьева.