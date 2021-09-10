Продажи алмазов "Алросы" в августе выросли на 47% в годовом выражении

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" в августе 2021 года продала алмазов на сумму $297 млн, бриллиантов - на $10 млн, следует из сообщения компании. Таким образом, по сравнению с показателем августа прошлого года компания нарастила продажи алмазов на 47%, бриллиантов - снизила на 31,5%.

При этом в августе 2021 года выручка "Алросы" от реализации продукции составила $306 млн, что на 8,4% ниже, чем за предыдущий месяц, отметила компания. Всего с начала 2021 года реализовано алмазно-бриллиантовой продукции на сумму $2,976 млрд против $1,244 млрд годом ранее.

"Несмотря на то, что летом активность гранильного сектора традиционно замедляется, в этом году сильный спрос на алмазное сырье сохранился. На фоне низких запасов доступного для продажи алмазного сырья общие продажи в каратах снизились. Дефицит сырья был частично компенсирован реализацией алмазов, приобретенных в интересах долгосрочных клиентов на июльском аукционе в Гохране. В дальнейшем мы ожидаем стабилизации предложения алмазного сырья клиентам на фоне восстановления производства, что позволит нам воспользоваться благоприятной конъюнктурой на рынке. При этом сохраняющийся дефицит сырья в условиях уверенного конечного спроса будет поддерживать положительную динамику цен", - сказал заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приводятся в сообщении.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.