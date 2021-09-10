Власти Удмуртии заявили, что экспорт продукции АПК региона вырастет на 20% в 2021 году

ТАСС, 10 сентября. Объем экспорта продукции АПК в 2021 году в Удмуртии, по прогнозам властей, составит $6 млн, что выше уровня прошлого года на $1 млн, сообщила ТАСС в кулуарах Форума социальных инноваций регионов зампред правительства республики, министр сельского хозяйства Ольга Абрамова.

"Объем кратно растет, мы надеемся, что в этом году на $6 млн [выйдем], это не последняя в Приволжском федеральном округе цифра", - сказала Абрамова.

Она отметила, что в 2017 году объем экспорта составлял лишь $1 млн 800 тыс.. "У нас только за первое полугодие объем поставок молочной переработки составляет 90% всего годового объема предыдущего года", - добавила собеседница агентства.

По словам зампреда республиканского правительства, экспортными направлениями являются в том числе молочная переработка, поставки котонизированного льноволокна и мяса.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе республиканского Минсельхоза, в 2020 году объем экспорта составил $5 млн.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровье, образование, карьера, долголетие, высокие технологии, счастье, социальная поддержка и будущее. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.