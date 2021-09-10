Мишустин: интеграция России и Белоруссии ведется при полном сохранении суверенитета стран

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Интеграционные процессы РФ и Белоруссии строятся на принципах доверия, с учетом интересов граждан двух стран и при полном сохранении суверенитета государств. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.

"Конечно, надо сформировать единое пространство на принципах открытости, прозрачности и взаимного доверия, на правилах, которые учитывают интересы и потребности жителей и предпринимателей, разумеется, при полном сохранении суверенитета наших государств", - сказал председатель российского правительства.

По его словам, задача нынешнего заседания - выполнить договоренности, достигнутые на переговорах президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 9 сентября в Москве по углублению интеграции.

"Лидеры наших стран приняли принципиальное решение об углублении интеграции в Союзном государстве, и наша задача - выполнить договоренности, которые были достигнуты на высшем уровне, именно поэтому сегодняшнее заседание Совета министров Союзного государства имеет особое значение для развития наших братских отношений", - отметил глава кабинета министров РФ. "Мы искренне заинтересованы в том, чтобы вывести наше сотрудничество на новый уровень и дать дополнительный импульс интеграционным процессам в Союзном государстве", - заверил он.

Мишустин сообщил, что "в повестке заседания только один вопрос". "Нам предстоит одобрить основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на текущий и два ближайших года, а также 28 отраслевых союзных программ", - уточнил премьер-министр РФ. Он напомнил, что в подготовке этих программ "принимали участие представители не только органов власти, но и банковских структур, деловых кругов, учитывалось мнение граждан государств". Российский премьер уверен, что именно граждане двух стран "должны почувствовать положительный эффект от процессов интеграции". "Все союзные программы полностью согласованы, это была сложная, масштабная работа, которая потребовала очень много времени и сил, в которую уже вовлечены практически все министерства и ведомства в России и Белоруссии", - подчеркнул председатель российского правительства, поблагодарив всех за проделанную работу. "Рассчитываем, что в ближайшее время все документы будут утверждены Высшим государственным советом под руководством президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, это создаст надежную правовую основу для совместной работы по укреплению российско-белорусской интеграции", - отметил Мишустин. "Наша общая цель - повышение уровня жизни каждого гражданина обеих стран. Добиться этого можно только за счет обеспечения роста наших экономик", - указал глава кабмина РФ.

Российский премьер отметил, что союзные программы "предполагают сближение макроэкономической политики, формирование условий для поддержки не только крупного, но и среднего, малого бизнеса, создание дополнительных рабочих мест". "У российского бизнеса появится возможность нарастить свою деловую активность в Белоруссии, запустить новые совместные предприятия, увеличить экспорт. Белорусская сторона также получит доступ к российским государственным закупкам, мерам поддержки, субсидиям, а также расширит рынок сбыта промышленной и сельскохозяйственной продукции, сможет в упрощенном порядке привлекать российские инвестиции и средства институтов развития", - перечислил Мишустин. Он также заверил, что будет усилено сотрудничество в энергетической сфере.