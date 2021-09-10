Московский центр "Моя работа" разработал технологию массового подбора сотрудников

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский центр занятости "Моя работа" на IV Форуме социальных инноваций регионов презентовал новую технологию массового подбора сотрудников - "Ассессмент-центр". Она призвана помочь в поиске кадров для крупных компаний, которые все чаще обращаются в государственные службы занятости, сообщила в пятницу журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы открыли кадровые центры для работодателей прямо у нас на площадке центра занятости населения. Это первая практика запуска такого формата трудоустройства, в котором примут участие представители крупных организаций. Технология "Ассессмент-центра" поможет оптимизировать временные и стоимостные издержки на поиск мотивированных кандидатов с составленными резюме", - сказала Ракова. Она добавила, что также это будет удобно для соискателей: они смогут сразу на площадке центра занятости познакомиться с работодателем, узнать всю подробную информацию о компании и вакансии, пройти собеседование и получить предложение о работе. "Таким образом мы сможем расширить возможности по трудоустройству москвичей", - отметила заммэра.

В пилотном режиме новая технология была запущена совместно с Московским метрополитеном на площадке центра "Моя работа". С начала августа 2021 года ежедневно HR-специалист метро отсматривал более 25 кандидатов. За этот период собеседование прошли около 400 человек, при этом 80% из них проявили высокую степень мотивации к трудоустройству и получили направление на интересующие их позиции.

На форуме в пятницу было подписано соглашение между Московским метрополитеном и центром "Моя работа". Совместный проект метро и "Мосгортранса" предлагает запрос на более чем 10 тыс. новых рабочих мест. Стратегия взаимодействия будет включать постоянную работу кадрового центра метро на площадке центра занятости населения. Формат "Ассессмент-центра" даст возможность получить постоянный поток кандидатов из числа обращающихся в службу занятости.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.