В РФ выявили 141 тыс. нарушений прав бизнесменов и более 400 проверок в обход моратория

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские прокуроры с начала года выявили 141 тыс. нарушений прав бизнесменов, а также 436 незаконных проверок в обход моратория. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

"За текущий период этого года прокуроры обнаружили и повлияли, то есть пресекли, 141 тыс. нарушений прав бизнесменов", - сказал Буксман на пленарной дискуссии в рамках Столыпин-форума.

Он напомнил о введенном правительством в апреле 2020 года в связи с пандемией моратории на проверки субъектов малого предпринимательства. Мораторий сначала был продлен на 2021 год, а 9 сентября - на 2022 год. "В первом полугодии этого года в 63 регионах страны выявлены 436 незаконные проверки в обход моратория. Основаниями к таким проверкам в основном послужили анонимные сообщения, то есть это сведение счетов, конкуренция или какие-то другие низменные мотивы", - сказал Буксман. В связи с выявленными нарушениями около 1,5 тыс. должностных лиц из органов госконтроля привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Всего в этом текущем году прокурорами было отказано в согласовании 6,5 тысяч внеплановых проверок из почти 20 тыс. предложенных. При этом в 20 регионах отклоняли почти 50% внеплановых проверок. При составлении сводного плана проверок прокуроры отказались от предложений контролерами проверок 60 тыс. малых и средних предприятий, то есть каждого четвертого из запланированных.