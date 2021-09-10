ФАС согласовала предельную отпускную цену лекарства "Ковидолек"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену лекарственного препарата "Ковидолек", обладающего противовирусным действием и использующегося в лечении коронавируса.

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Цена упаковки препарата установлена на уровне 2 916 рублей, говорится в сообщении регулятора.

"ФАС согласовала предельную отпускную цену лекарственного препарата "Ковидолек" <…> Цена за упаковку 40 таблеток по 200 мг составит 2 916 рублей", - сообщила пресс-служба ФАС.

Как уточнили в антимонопольном ведомстве, лекарственный препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.