Зона медицинского туризма на Хайнане увеличит закупки фармацевтики за рубежом

ХАЙКОУ /Китай/, 10 сентября. /ТАСС/. Зона международного медицинского туризма "Лэчэн" на востоке провинции Хайнань будет наращивать закупки фармацевтических препаратов в других странах, в связи с чем активно укрепляет сотрудничество с зарубежными производителями соответствующей продукции. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, данная инновационная площадка заключила договоренности о регулярных поставках медикаментов уже более чем с 40 ведущими зарубежными производителями лекарств. Благодаря этому китайские граждане и иностранцы, посещающие Хайнань для того, чтобы пройти курс лечения в местных клиниках, могут приобрести свыше 70 высококачественных импортных препаратов для пациентов с серьезными заболеваниями.

Как уточнило управление по делам зоны медицинского туризма "Лэчэн", одновременно ведется активная работа по формированию эффективной системы медицинского страхования. С августа 2020 года к этой программе подключились более 360 тыс. человек.

"Мы подписали соглашение о сотрудничестве с пекинским управлением медицинского страхования, <...> особые фармацевтические препараты теперь будут доступны и за пределами Хайнаня", - рассказал глава администрации "Лэчэн" Гу Ган. По его словам, благодаря зоне медицинского туризма Хайнаньский порт свободной торговли приобретает все большую привлекательность для потребителей.

Среди иностранных партнеров "Лэчэн" - швейцарская фармацевтическая корпорация Novartis ("Новартис"). Она планирует наращивать поставки современных медикаментов в провинцию. Большинство из этих препаратов еще не представлены на китайском рынке.

В феврале 2013 года Госсовет КНР одобрил инициативу по созданию в восточной части Хайнаня передового кластера в области здравоохранения. "Лэчэн" находится в нескольких минутах езды на автомобиле от места, где ежегодно проводится Боаоский азиатский форум, и считается "медицинской визитной карточкой" острова. В 2019 году эта особая зона приняла порядка 75 тыс. отдыхающих, а суммарный доход от основной деятельности больниц, санаториев и прочих учреждений, расположенных на ее территории, превысил 640 млн юаней (примерно 96 млн долларов), увеличившись в годовом исчислении на 75%.