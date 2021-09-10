Грузооборот морских портов России в январе - августе вырос на 1,6%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России по итогам января - августа увеличился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 552,75 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Росморречфлота.

Объем перевалки сухих грузов вырос на 5,8% - до 274,15 млн тонн, наливных грузов - упал на 2,2%, до 278,6 млн тонн.

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