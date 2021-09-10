Грузооборот морских портов России в январе - августе вырос на 1,6%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России по итогам января - августа увеличился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 552,75 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Росморречфлота.
Объем перевалки сухих грузов вырос на 5,8% - до 274,15 млн тонн, наливных грузов - упал на 2,2%, до 278,6 млн тонн.
О ситуации в портах
- Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 1,9% и составил 62,48 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов вырос на 1,1% и составил 19,3 млн тонн, наливных грузов - снизился на 3,2%, составив 43,18 млн тонн.
- Грузооборот морских портов Балтийского бассейна увеличился на 1,6% и составил 165,58 млн тонн. При этом перевалка сухих грузов увеличилась там на 7,2%, составив 78 млн тонн, наливных грузов - упала на 2,9%, до 87,58 млн тонн в абсолютном выражении.
- Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 3,8% и составил 169,89 млн тонн. Из них перевалка сухих грузов выросла на 9,5% - до 74,91 млн тонн, а наливных грузов - снизилась на 0,3% , составив 94,98 млн тонн.
- Грузооборот морских портов Каспийского бассейна сократился на 13,7% , составив 4,83 млн тонн. Снижение связано с продолжающимся падением перевалки сухих грузов (- 31,9% ), составившей 1,62 млн тонн. Сектор перевалки наливных грузов на Каспии сократился на 0,3%, составив 3,21 млн тонн.
- По-прежнему растет грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна. Он составил 149,97 млн тонн (+1,3%), из которых объем перевалки сухих грузов вырос на 4,1 % - до 100,32 млн тонн, а наливных грузов сократился на 4% - до 49,65 млн тонн.