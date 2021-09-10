ВТБ спрогнозировал рост ставок по депозитам на фоне повышения ключевой ставки ЦБ

"Как и ожидалось, ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 6,75% - в последний раз такой уровень ставки мы наблюдали два года назад. С начала 2021 года ключевая ставка повысилась уже на 2,5 п. п., столь резких подъемов не было почти шесть лет. Причиной продолжающегося ужесточения политики регулятора стал уровень инфляции, которая в августе составила 6,7% к соответствующему периоду 2020 года. Скорее всего, рынок сбережений отреагирует сопоставимым ростом процентных ставок и уровень доходности по депозитам может достигнуть 7,5-8%", - считает Степочкин, слова которого приводит пресс-служба ВТБ.

Банкир также отметил, что, как и предполагалось, структурный рынок сбережений начинает перестраиваться в сторону срочных вкладов. "Оттоки с рублевых депозитов по сравнению с прошлым годом уже замедлились в два раза, и по итогам 2021 года мы можем ожидать снижения портфеля на рынке не более чем на 500 млрд рублей против оттока в 1,6 трлн рублей в 2020 году, - указывает Степочкин. - За июль этого года срочные депозиты показали небольшой прирост в размере 6,3 млрд рублей, что является сигналом к возвращению интереса вкладчиков к классическим депозитам и развороту тренда по перетоку средств со вкладов на накопительные счета. Ожидаем, что статистика августа только подтвердит этот сигнал".

Что касается текущих и накопительных счетов, то темпы их роста, наоборот, замедляются. Так, прирост рублевых средств до востребования за август 2021 года составил порядка 153 млрд рублей, а с начала года - 654 млрд рублей, приводит данные банкир. "По сравнению с результатами 2020 года наблюдается сильное замедление, и по итогам 2021 года прирост рублевых средств до востребования будет в два раза ниже прошлогоднего - на уровне 1,6 трлн рублей", - прогнозирует Степочкин.

В пятницу, 10 сентября, Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 0,25 п. п., до 6,75%.