Удмуртия увеличила объем средств на гранты "Агростартап" почти на 40%

ТАСС, 10 сентября. Удмуртия дополнительно направила 30 млн рублей на реализацию проекта "Агростартап", общая сумма грантов в 2021 году составит 110 млн рублей, сообщила ТАСС в кулуарах Форума социальных инноваций регионов зампред правительства республики, министр сельского хозяйства Ольга Абрамова.

"80 млн мы планово включали, плюс сейчас еще дополнительно предусмотрели 30 млн рублей, в итоге - 110 млн рублей в 2021 году [направим на реализацию проекта]", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Абрамова добавила, что среди направлений, по которым предоставляются гранты, в том числе молочное животноводство и мясное скотоводство. "Есть проекты по пчеловодству, проект по переработке дикоросов с целью создания экспортного кооператива", - сказала министр.

Благодаря программе "Агростартап" новые фермерские хозяйства до конца 2021 года откроются в нескольких сельских районах. Одним из условий получения грантов является создание рабочих мест.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровье, образование, карьера, долголетие, высокие технологии, счастье, социальная поддержка и будущее. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.