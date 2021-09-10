Титов заявил, что повышение ключевой ставки ЦБ не отразится на уровне инфляции

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Повышение ключевой ставки Банка России не отразится на уровне инфляции, стране следует вести более мягкую денежно-кредитную политику в условиях восстановления экономики после кризиса. Такое мнение высказал в пятницу на Столыпин-форуме уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Совет директоров Банка России 10 сентября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б. п., до 6,75% годовых, указав на возможность ее дальнейшего повышения на следующих заседаниях.

"Теперь мы впереди планеты всей по повышению ставки. Других стран, которые повышали бы ставку, кроме Турции - теперь и они понизили ставку - или Бразилии, больше нет. Сегодня инфляция везде: и в США, и в Европе, но они по-прежнему проводят очень мягкую денежно-кредитную политику, поддерживают восстановление экономики после пандемии. У нас же наоборот", - сказал Титов журналистам.

По его словам, инфляция в нашей стране обусловлена главным образом высокими издержками производства, а не бурно растущим спросом. Поэтому для ее подавления нужно, "в первую очередь, понижать издержки, а не делать заемные средства для инвестиций все более дорогими".

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" проходит 9-10 сентября в Москве. Участие в нем принимают более 200 российских и зарубежных спикеров. Организаторами форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО. ТАСС является информационным партнером мероприятия.