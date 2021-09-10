Apple уволила жаловавшуюся на условия труда сотрудницу за разглашение информации

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Компания Apple уволила за разглашение корпоративной информации старшего менеджера Эшли Йёвик, которая публично высказывала беспокойство условиями своего труда. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

Старший менеджер по проектам разработки программного обеспечения Эшли Йёвик получила уведомление о прекращении трудовых отношений в четверг. Основанием для такого решения стало разглашение информации о продуктах компании, пишет Bloomberg. Apple провела внутреннюю проверку, на время которой менеджер была отстранена от работы.

С начала этого года Эшли Йёвик публично сомневалась в безопасности условий труда, поскольку ее офис находится в местности, ранее загрязненной опасными отходами, пишет интернет-портал The Verge. В августе она также подала заявление в Совет по трудовым отношениям США с жалобой на домогательства и давление со стороны руководства. Йёвик критиковала компанию за определенные меры по обеспечению корпоративной безопасности, которые, по ее мнению, нарушали личное пространство сотрудников.

В четверг Apple сообщила, что не намерена обсуждать эту тему, поскольку так она может нарушить неприкосновенность частной жизни сотрудников. "Мы всегда были привержены созданию и сохранению позитивной рабочей среды", - заявили в компании.