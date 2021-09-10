Хуснуллин: крупные инвестпроекты в Астрахани реализуют в рамках софинансирования

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Крупные инвестиционные проекты, такие как особая экономическая зона "Лотос" и портовая зона "Порт Оля", будут реализованы с привлечением как государственных, так и частных инвестиций. Об этом в пятницу сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находящийся с рабочей поездкой в Астрахани.

"Конечно, будем способствовать. Это и особая экономическая зона "Лотос", это портовая зона "Порт Оля", еще ряд проектов, - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли правительство РФ стимулировать появление в регионе крупных строительных проектов. - У нас задача дать бюджетные инвестиции, сколько можем, на бюджетные инвестиции максимально привлечь внебюджетные".

Хуснуллин отметил, что конечным итогом привлечения инвестиций в регион должно стать повышение качества жизни и рост доходов населения Астраханской области.

Строительство Восточного обхода Астрахани

Проект строительства Восточного обхода Астрахани получит поддержку на федеральном уровне, его финансирование будет дополняться, сообщил вице-премьер.

"Обсудили вопросы транспортного строительства, это Восточный обход - практически решенный вопрос. Часть денег есть, и мы будем дополнять эти деньги и будем ускорять", - сказал Хуснуллин.

Кроме того, по его словам, с руководством региона обсуждался проект строительства Северного обхода. "Это важный проект для закольцовки города. Также целая программа развития и ремонта мостов - часть денег выделили и будем продолжать", - добавил вице-премьер.

Ситуация с мостами - одна из самых проблемных в регионе, большинство из них находятся в неудовлетворительном состоянии, а закрытие их на ремонт может создать транспортный коллапс. Ранее сообщалось, что из имеющихся 313 мостов в Астраханской области 160 находятся в аварийном и предаварийном состоянии, общая стоимость их восстановления превышает 20 млрд рублей. Для того чтобы привлечь федеральные средства по проекту "Мосты и путепроводы", в регионе начали разработку 42 проектов по приведению в порядок мостов и мостовых сооружений.

В начале августа правительство РФ выделило 220 млн рублей авансом на строительство Восточного обхода Астрахани на участке от автодороги Астрахань - Зеленга до автодороги Астрахань - Камызяк, который позволит вывести транзитный грузопоток автотранспорта с улиц города. Проектом предусматривается трасса общей протяженностью 7,6 км с мостовым переходом длиной 300 метров, с двумя полосами движения - по одной в каждую сторону - и шириной проезжей части - 7,5 м, расчетная скорость по ней составит 120 км/ч. Ранее астраханские власти направили предложение о финансировании возведения Восточного обхода Астрахани за счет федеральных средств. После корректировки проектной документации завершение обхода оценивается в 2 млрд рублей.