Эксперт: введение фудшеринга в России потребует списания НДС на распределяемые продукты

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Введение фудшеринга потребует изменений в российском законодательстве в части списания НДС на распределяемые продукты. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Столыпин-форума уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

Фудшеринг - практика распределения продуктов питания, как правило, с истекающим сроком годности. Помимо экологической также играет социальную функцию, так как помогает обеспечить продовольствием в том числе малообеспеченные слои населения.

"Для фудшеринга нужны законы, которые двигают его дальше. Основной вопрос - списание НДС на те товары, которые отданы на фудшеринг. На сегодняшний день предпринимателю дешевле выбросить, чем отдать. Надо сделать так, чтобы отдать было выгодней, тогда фудшеринг будет развиваться", - сказал Миронов.

По его словам, позиция многих чиновников заключается в том, что благотворительность - дело добровольное и не требует каких-то скидок. "Но вопрос же не в скидках, а в том, чтобы предприниматель не платил НДС, отдавая продукцию. И поэтому, я думаю, что если произойдут эти изменения, фудшеринг станет массовым явлением", - заключил собеседник агентства.

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" проходит 9-10 сентября в Москве. Участие в нем принимают более 200 российских и зарубежных спикеров. Организаторами форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО. ТАСС является информационным партнером мероприятия.