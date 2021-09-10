Белград планирует перенять опыт Санкт-Петербурга по очистке воды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Технологии очистки воды, которые применяются в Санкт-Петербурге, планируется использовать в Белграде (Сербия). Об этом договорились во время встречи в Смольном петербургский губернатор Александр Беглов и мэр Белграда Зоран Радойичич, сообщили в пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

"Александр Беглов рассказал коллегам из Белграда о проектах в сфере водоснабжения и водоотведения. Он подчеркнул, что в Петербурге сейчас проходят очистку более 99% сточных вод", - говорится в сообщении.

Представители Смольного отметили, что участники сербской делегации сказали о возможности применения опыта Петербурга. "Для нас важен вопрос биологической очистки воды. Это одно из направлений, которое мы можем применить в Белграде", - привела пресс-служба слова Радойичича на встрече. Он также заинтересовался проектами, реализованными в Петербурге в рамках развития "умного города", и опытом реконструкции старых зданий.

При обсуждении вопроса обновления городской инфраструктуры Беглов отметил, что Санкт-Петербургу интересен опыт Белграда в создании общественных пространств, и предложил наладить сотрудничество в этой сфере.

Беглов рассказал представителям столицы Сербии развитии транспортной инфраструктуры Петербурга, в том числе о переходе на экологичные виды общественного транспорта. "У нас масштабная программа обновления подвижного состава. Развиваем электрический транспорт: трамваи, троллейбусы, электробусы. Автобусы переводятся на газомоторное топливо. Для сохранения экологии очень важно развивать транспорт на экологическом топливе", - процитировала Беглова пресс-служба. Он также сообщил на встрече, что со следующего года Петербург переходит на новую систему транспортного обслуживания.

Губернатор Петербурга и мэр Белграда подписали на встрече соглашение о торгово-экономическом, социальном, гуманитарном и культурном сотрудничестве на 2021-2024 годы и план мероприятий по его реализации.