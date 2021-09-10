Компании РФ готовы предложить комплексные решения рынку водородной энергетики

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские компании готовы стать поставщиками комплексных решений на начальном этапе развития рынка водородной энергетики, становление которого пока ограничено недостатком инфраструктуры, продлится еще 5-7 лет. Об этом заявил заместитель председателя правления - операционный директор группы "Роснано" Михаил Ненюков в ходе панельной сессии "Цифровой и зеленый транспорт: тренды развития и агломерационный аспект" на 16-й Международной выставке коммерческих автомобилей COMTRANS 2021.

"На стадии раннего рынка наши компании планируют стать поставщиком комплексных водородных решений с помощью гибкого производства полного цикла с глубокой вертикальной интеграцией, предлагая мобильную энергетику как сервис полного жизненного цикла. Такое производство должно находиться близко к потребителю и быть гибким для возможности подстроиться к изменяющейся конъюнктуре", - привели в пятницу в пресс-службе группы слова Ненюкова.

Он добавил, что для объединения усилий научных коллективов и правильного взаимодействия с "домашним" рынком в Московском физико-техническом институте совместно с компанией "ИнЭнерджи" - партнером "Роснано" по развитию водородной энергетики - создан центр "Транспортные электрохимические решения". В нем собраны лучшие научные коллективы страны в области металл-ионных накопителей энергии.

"В России сильная электрохимическая школа, не утратившая научных позиций. Значит, у нас есть шанс на лидерство в рынке новой энергетики", - подчеркнул заместитель председателя правления Группы "Роснано".

Использование водородной энергии в транспорте - самый актуальный тренд в применении возобновляемых источников энергии. В следующем году в Москве начнутся испытания первого водоробуса - экологичного и экономически эффективного общественного транспорта, который улучшит жизнь москвичей.

Директор информационно-аналитического центра "Новая энергетика" Владимир Сидорович подтвердил ТАСС, что рынок низкоуглеродной водородной энергетики находится на начальной стадии развития.

"Рынок низкоуглеродного водорода находится на начальной стадии, потому что "зеленого" водорода (получаемого за счет возобновляемых источников энергии - прим. ТАСС) производится очень мало, и пока экономически он проигрывает традиционному водороду. Что касается дальнейшего развития рынка, то, с одной стороны, можно однозначно сказать, что рынок водорода, водородная экономика и рынок соответствующих технологий будут расти. Но, с другой стороны, существует очень высокая степень неопределенности в части темпов этого роста и тех объемов рынка, которые мы увидим через 10-20 лет", - сказал Сидорович.

Эксперт подчеркнул, что при этом на рынке технологий производства и использования водорода уже активно работают различные компании, в том числе зарубежные.

"Хотя водорода производится мало, но технологии, связанные с его потреблением на транспорте, производство топливных элементов, электролизеров - это достаточно устоявшиеся и конкурентные отрасли. <…> Чтобы России занять место на рынке технологий, нужно сильно постараться", - отметил он.

Одним из вариантов развития российских компаний может являться поиск и освоение новых ниш в водородных технологиях. Это создание электролизеров для получения водорода, технологии для улавливания парниковых газов при производстве "синего" водорода из нефтепродуктов, разработка и производств топливных элементов и двигателей для водородного транспорта.

О "Роснано"

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.