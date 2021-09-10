На Ставрополье подрядчикам компенсируют рост цен на стройматериалы

ПЯТИГОРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство Ставрополья подписало постановление о компенсации подрядчикам роста цен на строительные материалы. Об этом сообщили журналистам в пятницу в управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"На Ставрополье компенсируют подрядчикам рост цен на стройматериалы. Подписано постановление правительства Ставропольского края, позволяющее увеличивать цену госконтракта до 30% для компенсации подрядчикам удорожания стройматериалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резкое повышение цен на стройматериалы сильно затруднило работу подрядчиков, ведущих строительство по государственному заказу. Теперь цену госконтракта по согласованию сторон можно увеличивать на треть, если речь идет о строительстве, реконструкции и капремонте, а также проведении работ по сохранению объектов культурного наследия.

"Для Ставрополья, как и для всей страны, тема роста цен на стройматериалы очень актуальна. Принятое постановление позволяет нам приступить к заключению дополнительных соглашений с подрядчиками по объектам, заказчиками которых являются органы исполнительной власти и их подведомственные организации. Эта мера поможет избежать проблем со сроками сдачи объектов", - отметил министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко, слова которого приводятся в сообщении.

По данным управления, аналогичные постановления будут приняты в ближайшее время на уровне муниципалитетов по объектам, где заказчиком выступают органы местного самоуправления. Новые изменения коснутся контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года, обязательства по которым не были исполнены на момент заключения указанных соглашений. Для контрактов, стоимость которых превышает 100 млн рублей, будет проведена повторная государственная экспертиза проектной документации для определения достоверности сметной стоимости.