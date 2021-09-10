Хуснуллин: Астраханская область превысила средний по РФ уровень реализации нацпроектов

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Астраханская область улучшила показатели по реализации программ дорожного строительства, ввода жилья и благоустройства в этом году и вышла на уровень выше среднероссийского. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Каспийском форуме.

"Я провожу штаб с руководителями регионов. И мы все программы ранжируем по степени выполнения: зеленая зона - те, кто выше среднероссийского выполнения, желтая зона - от нуля до среднероссийского, красная зона - ниже нуля. У нас в прошлом году были определенные вопросы по дорогам, по вводу жилья - Астраханская область была в красной зоне. <...> Комплексно смотря на развитие региона могу сказать, жилье в этом году - в зеленой зоне, дорожное строительство - в зеленой зоне, благоустройство - в зеленой зоне", - сказал Хуснуллин.

По его словам, регион по всем показателям реализации программ выходит в зеленую зону. "В красной нет ни одного показателя", - добавил вице-премьер.

По данным Астраханской областной прокуратуры на 30 июня, в регионе отмечалось низкое освоение средств, выделенных на нацпроекты - на исполнение мероприятий направлено лишь 25% выделенного финансирования. Как сообщил в начале сентября ТАСС министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Андрей Сашин, системных сбоев при реализации нацпроектов в Астраханской области не допущено. Регион улучшил показатели по освоению средств, сейчас освоено более трети суммы от общего объема финансирования.

По данным регионального министерства госуправления, в Астраханской области в 2021 году реализуется 44 региональных проекта в рамках десяти нацпроектов по направлениям "Образование", "Здравоохранение", "Демография", "Культура", "Экология", "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", "МСИ и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт", "Цифровая экономика". Исполнение мероприятий позволит обеспечить повышение уровня жизни населения региона и обеспечить активный социально-экономический рост Астраханской области.