Минпромторг призвал поставщиков оборудования для маркировки заранее готовиться к ней

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли России призвало компании, которые поставляют технические и программные решения для внедрения маркировки минеральной воды и третьего этапа маркировки молочной продукции, заранее готовиться к процессу введения обязательной маркировки. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба министерства.

"Необходимо поставить в приоритет задачи по внедрению маркировки, обеспечить необходимое качество внедряемых решений, провести при необходимости расширение штата инженеров и обеспечить достаточное количество складских запасов оборудования", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

В настоящее время, по данным Центра развития перспективных технологий, который является оператором системы маркировки, в качестве технологических партнеров в проекте по маркировке участвуют более 126 компаний.

Обязательная маркировка молока началась 1 июня 2021 года для сыров и мороженого. С 1 сентября 2021 года вступили в силу требования о маркировке молочной продукции сроком хранения более 40 суток. С 1 декабря 2021 года начнется обязательная маркировка продукции со сроком хранения менее 40 суток. Маркировка минеральной воды станет обязательной в России с 1 декабря 2021 года, а с 1 марта 2022 года - для остальных видов питьевой воды.