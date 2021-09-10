Авиакомпания "Азимут" в 1,5 раза расширит географию полетов из аэропорта Минвод

ПЯТИГОРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" в 2023 году намерена увеличить число направлений полетов, выполняемых из аэропорта Минеральных Вод, до 40 сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора Ставропольского края. Таким образом, география будет расширена более чем в 1,5 раза.

В пятницу состоялось совещание по вопросам развития маршрутной сети из аэропорта Минеральные Воды в 2022 году.

"В настоящее время в аэропорту Минеральные Воды создано и действует подразделение авиакомпании "Азимут", которое обслуживает 26 межрегиональных направлений. В 2022 году компания планирует увеличить маршрутную сеть до 34 направлений, а в 2023 году - до 40", - говорится в сообщении.

Губернатор Владимир Владимиров подчеркнул, что развитие межрегиональных авиаперевозок в современных условиях является наиболее перспективным для авиакомплекса Ставрополья. По словам главы региона, это имеет особое значение и для развития туристической отрасли в регионе, в которой в настоящее время ставка делается на внутренний туризм.

По данным пресс-службы, для развития маршрутной сети осуществляется региональное субсидирование авиаперевозок.

Международный аэропорт Минеральные Воды является крупнейшим на Северном Кавказе. Общий пассажиропоток в 2020 году составил 1,8 млн пассажиров.