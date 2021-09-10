Кубани необходимо 10 млрд рублей инвестиций для строительства объектов по обращению с ТКО

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Более 10 млрд рублей инвестиций необходимо Краснодарскому краю для реализации проектов по строительству объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона в пятницу по итогам встречи вице-губернатора Кубани Александра Трембицкого с генеральным директором публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (ППК РЭО) Денисом Буцаевым.

"Краснодарский край имеет потенциал достижения и перевыполнения показателей федерального проекта, не дожидаясь 2030 года. Российский экологический оператор готов выступить в качестве партнера в рамках оказания существующих мер поддержки. Общая сумма необходимых инвестиций по объектам в Краснодарском крае составит более 10 млрд рублей. Для анализа и структурирования подходов к реализации проектов мы создали рабочую группу с руководством региона", - приводит пресс-служба слова Буцаева.

Как отметил Трембицкий, на Кубани уже планируют реализовать три крупных инвестиционных проекта в сфере обращения с ТКО, за счет которых будет производиться глубокая сортировка, утилизация и переработка. Власти Кубани намерены утвердить дорожную карту по остальным перспективным проектам. Полный переход на работу с региональными операторами власти Краснодарского края планируют завершить в 2022 году. На данный момент операторы обслуживают семь зон, двое вскоре приступят к работе и еще двоих операторов необходимо определить.

Ранее власти на Кубани перенесли срок начала реализации реформы на 2020 год в связи с высокой долей транспортных расходов при формировании системы зонирования для работы региональных операторов. Сообщалось, что в соответствии с начальной схемой были определены 11 зон. Характерной для региона проблемой является нехватка лицензированных полигонов для хранения отходов.