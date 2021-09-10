Минфин: профицит бюджета РФ в январе - августе приблизился к триллиону рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ в январе - августе 2021 года, по предварительной оценке, составил 934,432 млрд рублей, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина России.

Профицит бюджета в январе - июле, предварительно, составлял 890,298 млрд руб.

Доходы бюджета за восемь месяцев составили 15,69 трлн рублей или 83,6% к общему объему доходов, утвержденному ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Расходы бюджета за восемь месяцев составили 14,76 трлн рублей или 68,6% к общему объему расходов, утвержденному федеральным законом и 63,0% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы - 9,9 трлн рублей, или 81,2% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2021 год. Федеральная таможенная служба перечислила 4,14 трлн рублей, или 83,1% к прогнозным показателям. Другие федеральные органы перечислили 1,64 трлн рублей, или 104 % к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2021 год.